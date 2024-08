Michael Gregoritsch verletzt sich kurz vorm Spiel

Bitter: Gregoritsch stand gegen Slowenien vor seinem 60. Länderspiel. Auch in der deutschen Bundesliga „jagt“ der Freiburg-Stürmer in dieser Saison seine Landsleute: Mit 57 Toren ist der Steirer hinter Toni Polster (90), Willi Huberts (67), Martin Harnik (66) und Andi Herzog (59) Österreichs Nummer fünf. Seine 250 Einsätze machen „Gregerl“ im rot-weiß-roten Ranking aktuell zur Nummer 7: Alaba ist mit 298 Partien einsame Spitze, der zweitplatzierte Herzog (264 Matches) für Gregoritsch jedoch bereits in Reichweite. Der doppelte Sprung auf das Stockerl ist somit realistisch.