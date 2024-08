Bub (14) brauste auf E-Scooter mit 90 km/h davon

Da staunten die Streifenbeamten nicht schlecht, als auf einer Landstraße in Brand-Nagelberg im Bezirk Gmünd ein Bürschchen auf einem E-Scooter an ihnen vorüber bretterte. Noch dazu „klebte“ der junge Lenker gewissermaßen an der Stoßstange eines vor ihm fahrenden Autos. Die Polizisten hängten sich mit ihrem Einsatzwagen an den Raser auf zwei Rädern – und staunten beim Blick auf den Tacho umso mehr: „Der Jugendliche war mit einer konstanten Geschwindigkeit von 90 km/h unterwegs“, berichten die Uniformierten.