60 Millionen fließen in Infrastruktur

„In allen Landesteilen fließt Geld in mehr Sicherheit und Komfort. Eine zeitgemäße Infrastruktur ist wichtig und dem Land heuer mehr als 60 Millionen Euro wert“, bilanziert Landesrätin Brigitta Pallauf.



* Im Großarltal werden 2,2 Millionen Euro in das Sanierprojekt Ploierhäusl gesteckt. Die Landesstraße L109 wird bei Hüttschlag grundlegend erneuert. Die bestehende Steinsicherung an der Großarler Ache entsprach nicht mehr den Anforderung.

* In Mittersill ist der Bau der neuen Hubbrücke, der „Tauern-Bridge“ so gut wie abgeschlossen. 2,6 Millionen Euro wurden investiert.

* Die B99 am Katschberg wird näher zum Berg verlegt, da es auf der Talseite zu Setzungen gekommen ist. Kosten: 1,4 Millionen Euro.

* In Elixhausen wird eine neue Busspur errichtet. Die Zeitersparnis soll zehn Minuten sein, die Kosten 1,25 Millionen Euro.

* Der Chiemseehof wird seit 2017 generalsaniert. Fertigstellung soll im Frühjahr 2019 sein.

* Sechs Millionen Euro sind für den flächendeckenden Ausbau des Digitalfunk-Netzes der Einsatzorganisationen vorgesehen.