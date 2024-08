Auch AMS-Chef für Anhebung des Antrittsalters

Digitalisierung soll verstärkt werden

„Zur Sicherung unseres Sozialsystems und Bekämpfung des Arbeitskräftemangels in Österreich ist es notwendig, die vorhandenen Potenziale an Arbeitsfähigen künftig besser als bisher zu nutzen“, so Kopf. Die ÖGK will mit einer verstärkten Digitalisierung Versicherte besser erreichen und die Effizienz steigern sowie die Patientenströme mehr steuern. „Eine Person soll nicht zu sieben Ärzten gehen, bevor sie eine Diagnose bekommt, sondern dabei Unterstützung erhalten, sich im System zurechtzufinden“, sagte Wurzer. Deswegen baue man die Primärversorgungseinheiten und das „Case-Management“ aus.