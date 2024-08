Nach der 14. Tat landete Milchbubi vor Gericht

Ganz in Schwarz sitzt der 14-Jährige vor dem Richter in Linz. Trotz seines jungen Alters ist das „Milchgesicht“ längst kein unbeschriebenes Blatt: 13 Mal wurden Verfahren gegen ihn eingestellt, weil er noch nicht strafmündig war. Am Landesgericht Linz musste er sich am Donnerstag wegen Raub und schwerer Körperverletzung verantworten.