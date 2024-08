Victoria Swarovski wurde in die Wüste geschickt

Bergdoktor-Tochter Ronja Forcher setzt eher auf Traditionelles. „Die Inspiration für meine erste Dirndl-Kollektion war schlichtweg die Lebensfreude“, so die Schauspielerin. Entstanden ist dabei eine Reihe an hochwertig gearbeiteten Dirndln, mit farbenfrohen Mustern und in Österreich handgefertigten Knöpfen. Zielgruppe spricht Forcher eine breite an: Die Kleider gibt es in den Größen 34 bis 50.