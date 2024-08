KAC-Ruhmesdaten bald in der Horten-Arena zu sehen

Die „Hall of Fame“ der NHL, die in Toronto steht, ist die berühmteste Eishockey-Ruhmeshalle der Welt; KAC-Legende Sepp Puschnig wurde wie alle Eishockey-Stars dort aufgenommen. Auch der langjährige ÖEHV-Präsident Dieter Kalt ist in der Hall of Fame. Jetzt werden Puschnig und Kalt auch in ihrer Heimatstadt gewürdigt. Mit KAC hat Puschnig doch zwölfmal den Titel gewonnen. Am 26. September wird die große Zeremonie in der Heidi Horten-Halle gefeiert, die Kosten für die Fahnenaktion tragen zu je 50 Prozent Stadt und Land.