1. Freies Training in Bahrain ab 13.30 Uhr LIVE

In Bahrain absolviert der Formel-1-Tross am Wochenende Station vier der 24 Rennen umfassenden WM-Saison. Nach den ersten drei Läufen ist der Titelkampf so offen wie schon lange nicht mehr. WM-Leader Lando Norris, sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri und Red-Bull-Weltmeister Max Verstappen verbuchten je einen Grand-Prix-Sieg für sich. Die Hitze in Sakhir – deutlich über 30 Grad – gilt als McLaren-freundlich, Beweise dafür werden am Sonntag (16.00 Uhr) fällig.