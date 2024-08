Premiere im Pinzgau: Ihre Kunst ist weiblich

Die Künstlerin mit Wurzeln in Uttendorf lebt heute in Wien. Nach fast 20 Jahren Bankkarriere orientierte sie sich noch einmal komplett neu, studierte Lehramt und begann an einer Wiener Volksschule zu unterrichten. Dort baute sie einen Kunstschwerpunkt auf. Sie lehrt mittlerweile auch „Kunst und Gestaltung“ an der Pädagogischen Hochschule Wien. In ihren Arbeiten konzentriert sie sich ganz auf die Frau: Sie bringt ästhetische Ansichten zu Papier, fertigt schnelle weibliche Aktzeichnungen sowie feine Grafiken an.