1,3 Millionen Euro für Bau eines Retentionsbeckens

Das erste Mischwasser-Überlaufbecken wurde in Weiden am See bereits in den 1960er-Jahren errichtet. Da das Betonbecken mittlerweile mehr als in die Jahre gekommen war, hat man sich für einen Neubau entschieden. Bisher fasste das Becken 500 Kubikmeter, das neue wird mehr als das doppelte Volumen aufnehmen können.