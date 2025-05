Ein Bildungsbau, der bis unter die Erde geht

Seit dem Baustart im November 2023 hat sich am Standort in Pinkafeld bereits einiges getan. Der Hochschul-Campus, der mit neun Baukörpern auf einer Fläche von 14.675 Quadratmetern realisiert wird, nimmt inzwischen deutliche Formen an. Die Arbeiten – realisiert durch die Landesimmobilien Burgenland – liegen voll im Plan. Mit Ende des Monats werden die Rohbauarbeiten bei acht der neun Gebäude abgeschlossen sein, bis Ende Juni will man auch beim letzten Bauteil fertig sein.