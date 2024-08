Am Attersee soll ein neuer Badeplatz entstehen

65 Fußballfelder zum Liegen

In Oberösterreich betreuen die Bundesforste 14 Seen und stellen derzeit mehr als 35 kostenlose Naturbadeplätze und weitere Flächen am See für Parks, Promenaden oder Strandbäder zur Verfügung. Dazu kommen 97 Grundstücke mit freiem Seezugang vom Land OÖ mit einer Liegefläche von 474.265 Quadratmetern – die Größe von 65 Fußballfeldern.