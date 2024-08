Wie Orbán Russen mit Schengen-Visa versorgt

Der Aufschrei in Brüssel war freilich groß (siehe Video oben). Denn dadurch erhalten auch Personen, die auf der EU-Sanktionsliste stehen, Zugang zu Schengen-Visa, können also frei in Europa herumreisen. Ungarn beschwichtigt: Alle Personen werden grundlegend überprüft, bevor sie diese Visa ausgestellt bekommen. Wie der Journalist Szabolcs Panyi hingegen enthüllte, entspricht das nicht der Wahrheit.