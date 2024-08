Ukrainer müssen Unterkünfte in Ungarn verlassen

Neues Dekret seit Mittwoch

Dem Vorgehen liegt ein Dekret zugrunde, das am Mittwoch in Kraft trat. Es schränkt die Unterstützung für Flüchtlinge aus der Ukraine ein, wenn sie aus Teilen des Landes kommen, die als nicht betroffen vom Krieg gelten. Der Regierungsbeauftragte Norbert Pal bezeichnete die Regelung als „vernünftig und angemessen.“ Diejenigen, die in Ungarn „wieder auf die Füße kommen wollten“, hätten in zweieinhalb Jahren „ausreichend Gelegenheit gehabt.“