Termin für das „Krone“-Fest 2025 steht schon fest

Mit dem Auftritt von „Die Südsteirer“ endete am vergangenen Sonntag die bereits 23. Auflage des Linzer „Krone“-Fests. Auf LT1 kann man das drei Tage dauernde Spektakel jetzt noch einmal nacherleben. In einem Special, das am Samstag, 24. August, um 18 Uhr zum ersten Mal gezeigt wird, gibt’s nicht nur die besten Bilder der Auftritte, sondern auch einen Blick hinter die Kulissen.