„Tolle Entwicklung, aber ich traue Rapid etwas zu“

„Die Leute sind freundlich, herzlich, aber fußballverrückt. Das Leben war grandios, eine wunderschöne Zeit.“ Rapids donnerstätiger Play-off-Kracher in der Europa League weckt auch bei Ex-Teamstürmer Roland Linz Erinnerungen. Von 2007 bis 2009 kickte der Steirer für den SC Braga, erzielte in 50 Partien immerhin 20 Tore. Und staunt, was aus „seinem“ Sporting Club geworden ist.