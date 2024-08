Lenker rettet sich mit Sprung aus abstürzendem Pkw

Wagen stürzte in Bach, Autofahrer als Retter

Das Fahrzeug stieß in weiterer Foge gegen einen Baum und stürzte über eine steile Böschung in den Görtschitzbach. „Der Pkw kam in dem Gewässer auf der linken Seite zum Liegen“, so die Eisnatzkräfte. „Nachkommende Verkehrsteilnehmer eilten der Frau zu Hilfe und konnten sie rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten.“