Hallwang-Coach tanzt auf zwei Hochzeiten

Donnerstag als Hallwang-Trainer Straßwalchen in der Salzburger Liga 4:3 bezwungen, am Sonntag für Croatia Salzburg doppelt getroffen: Das Fußball-Wochenende für Damir Borozni hätte schlechter laufen können. „Wir sind in der Liga angekommen“, freut sich der Coach. Beim 5:4-Erfolg in der 2. Klasse Nord B über SAK 1b bewies der Ex-Austrianer, wie fit er noch immer ist. „Wenn ich es mir nicht zutrauen würde, hätte ich es nicht gemacht.“ Denn seine Auftritte werden genauestens verfolgt. „Meine Spieler schauen mir auch manchmal zu. Wenn ich von ihnen verlange, dass sie einem Ball nachlaufen, muss ich das selbst auch machen“, will Borozni mit einem guten Beispiel vorangehen.