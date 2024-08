Zeller setzen fürs Team alle Hebel in Bewegung

Auch beim Nationalteam, das nach 28 Jahren im Frühjahr erstmals wieder ein Länderspiel bestritt. Was keine Eintagsfliege bleiben soll. Darum setzten die Zeller auch alle Hebel in Bewegung, als klar wurde, dass Teamchef Bader im Kalender 2025 jene Woche fürs Zell-Camp samt erneuter Partie gegen Deutschland (24. April) vorgemerkt hat, in dem auch das traditionelle Nachwuchsturnier, das World Tournament, steigt.