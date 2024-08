„Der Pate“-Star John Aprea mit 83 Jahren gestorben

Vielfältige Rollen in Hollywood

Bekanntheit erlangte Aprea etwa durch seine Rolle als junger Salvatore Tessio im zweiten Teil der „Pate“-Filmreihe (1974). In der Sitcom „Full House“ verkörperte er den Kammerjäger Nick Katsopolis. Auch bei der Neuauflage der Serie „Fuller House“ spielte er diese Rolle. Weitere Auftritte hatte der Schauspieler in Serien wie „The Sopranos“ oder „CSI“.