Kosten für Schulstart für Familien nicht leistbar

Die Teuerungen bekommen Familien gerade zum Schulanfang besonders zu spüren. Eltern klagen über die oft nicht mehr leistbaren Beiträge, die ihnen zu Schulbeginn abverlangt werden: Schultasche, Turnbeutel, Hefte, Stifte, Malfarben und Handarbeitskoffer – schon ein einfaches Startpaket für die Schule kann bis 300 Euro kosten. Zusätzlich zu den gestiegenen Kosten für Lebensmittel, Wohnen und Energie. 60.000 Volksschulkinder und 91.000 Kinder in der Unterstufe leben laut Caritas österreichweit in einkommensarmen Haushalten. Insgesamt seien rund 376.000 Kinder und Jugendliche armutsbetroffen. Indes geraten auch Bewohner aus Margareten in Bedrängnis. Grund ist eine horrende Stromrechnung. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.