2:2! Brückl schreibt nach fünf Jahren wieder an

Zurück im Kampfmannschaftsbereich! Nach fünf Jahren stellt WSG Brückl wieder eine „Erste“, in der 2. Klasse C. Dabei spielte der Klub einst sogar in der Kärntner Liga, zuletzt 2004/05 „Wir haben uns in den letzten Jahren nur auf den Nachwuchs fokussiert. Jetzt hat es gut gepasst“, betont Obmann Gerald Kitz.