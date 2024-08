3,4 Millionen Fans! Spielberg gibt weiter Vollgas

Das Rennen genossen sie dann gemeinsam mit am Rennsonntag offiziellen 67.000 Fans – alles in allem lockte das Motorrad-Großereignis heuer 150.187 Zuschauer an. Wenngleich das im Vergleich zu einigen Vorjahreszahlen schon ein deutlich zu spürender Rückgang ist, so schreibt man im Murtal seit der Rückkehr der Formel 1 2014 und der MotoGP (ab 2016) ein Märchen. Alles in allem waren offiziell 3,4 Millionen Menschen in den beiden größten Motorsport-Serien in den letzten zehn Jahren am Ring zu Gast.