Pacults Klagenfurter sauer: „Dafür gibt er Hand?“

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): „Am Ende zählt heute das Ergebnis. Das nehmen wir mit und freuen uns darüber. Es war eine sehr, sehr starke Austria, die vor allem kämpferisch und von der Leidenschaft ein großartiges Spiel gemacht hat, über lange Phasen des Spiels näher am 1:0 war als wir, wir es aber trotzdem hintenraus geschafft haben, das Spiel zu gewinnen. Das ist auch Qualität, wenngleich heute eine gehörige Portion Glück dabei war. Der Schlüssel war heute Kjell Scherpen, das ist uns bewusst. Dass sich Austria Klagenfurt was verdient hätte, ist auch klar. Wenn Klagenfurt in Führung geht, wäre das heute schwer zu korrigieren gewesen.“

Zu den Elfmetersituationen: „Der erste war ein ‘unglücklicher Elfmeter‘, ähnlich kann man die zweite Situation sehen. An der Interpretation der Handspiel-Regel beteilige ich mich nicht, da habe ich keinen Durchblick.“