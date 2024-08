Austria Klagenfurt gegen Sturm – ab 17 Uhr LIVE

Dort peilt die Elf von Christian Ilzer den zweiten Saisonsieg an. Nach einem missglückten Auftakt bei Rapid durfte Sturm im Steirer-Derby verdientermaßen aufatmen. „Der Sieg gegen Hartberg hat gutgetan und war auch die Bestätigung, dass alles in die richtige Richtung geht“, erklärte Trainer Ilzer. Mit Klagenfurt warte nun ein unangenehmer Gegner, die Stärken seien trotz des Kaderumbruches nicht verloren gegangen. „Trotzdem fahren wir in die Nachbarschaft mit dem klaren Vorsatz, dort eine sehr gute Leistung auf den Platz zu bringen und zu gewinnen“, sagte Ilzer, dessen Team in der Bundesliga nur eines der zwölf Duelle mit den Kärntnern verloren hatte.