LASK gegen Red Bull Salzburg – ab 19.30 Uhr LIVE

Für beide Teams ist es eine wichtige Generalprobe. Vizemeister Red Bull Salzburg gastiert im Schlager der 3. Runde der Fußball-Bundesliga beim LASK. Die Bullen wollen ihren jüngsten Elan ins Play-off um den Champions-League-Einzug gegen Dynamo Kiew mitnehmen. Das Hinspiel steigt am Mittwoch in Lublin (Polen). Für den LASK geht es in den beiden kommenden Wochen gegen FCSB Bukarest um die Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League.