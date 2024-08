GAK gegen Blau-Weiß Linz – ab 17 Uhr LIVE

2023 noch vereitelte Blau-Weiß Linz den Aufstieg des GAK in die Bundesliga, am Sonntag (17.00 Uhr) treffen die beiden Teams in Graz erstmals auf höchster Fußball-Ebene aufeinander. Für die Steirer steht freilich weniger Revanche im Fokus denn die Aussicht auf den nächsten Punkt. Beim 0:0 gegen die WSG Tirol schrieben die Mannen von Trainer Gernot Messner erstmals seit 17 Jahren im Oberhaus an – die Lust ist geweckt.