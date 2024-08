Philipp Hochmair mit besonderem Ring gesichtet

Zum Arbeiten nach Salzburg gereist war am Samstag auch Constantin Wittgenstein – Sohn von Schauspielerin Sunnyi Melles und international gefragter DJ. Er sorgte beim Schmuckbrunch für die passende musikalische Untermalung. Die fiel in Fuschl etwas ruhiger aus, als bei seinen Club-Auftritten in London oder München. „Ich finde, als DJ sollte man schon eine gute Bandbreite abdecken. Sonst wird es ja langweilig“, ist Wittgenstein überzeugt.