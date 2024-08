Lederhose statt Tennisoutfit – wegen Gabalier

„Bis Mitte November geht es durch“

Wo führt es den Tennisprofi als nächstes hin? „Heute fliege ich zum ATP-Turnier nach Winston-Salem, danach warten die US Open und dann hoffe ich, dass ich für den Davis Cup nominiert werde. In der Folge kommen China und die Erste Bank Open in Wien“, zählt der 26-Jährige auf. Bis Mitte November gehe es Woche für Woche durch – hoffentlich kehrt Erler mit dem einen oder anderen Titel in seine Heimat zurück.