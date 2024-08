SPÖ-Babler als Macher oder „Dabei sein ist alles“

Da liegt es nahe, dass auch die Politiker versuchen auf der Welle des Erfolgs mitzuschwimmen. Schließlich geht der Wahlkampf bald in seine heiße Phase. So gesehen bei SPÖ-Chef Andreas Babler. Was zunächst wie Politsatire wirkt, wurde in den sozialen Netzwerken allerdings tatsächlich so veröffentlicht. Mit den Worten „Wenn Macher sein olympisch wäre“ ließ sich der Parteivorsitzende der Sozialdemokraten dort bereits abfeiern. Dabei dürften er und sein Social-Media-Team das olympische Motto „Dabei sein ist alles“ wohl etwas zu wörtlich genommen haben. Denn als „Macher“ konnte sich der Traiskirchner Bürgermeister bis jetzt nicht präsentieren.