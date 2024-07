Dunkelrote Karte und auffallen um jeden Preis

Schon öfters ist die Parteijugend der FPÖ mit äußerst sonderbarem Verhalten aufgefallen. Zuletzt mit der Inszenierung des „Hitlerbalkons“ in einem düsteren Video. Nun folgte der nächste Eklat. Die blauen Parteijünger wollen nämlich nicht, dass unsere erfolgreiche Fußball-Nationalmannschaft in ein paar Jahren so aussieht wie das französische Nationalteam. Damit sind übrigens nicht die Trikots gemeint. Gedacht war der Spot als Aufruf zum Beitritt zur FPÖ-Jugend. Geworden ist es ein Eigentor. Unser Nationalteam anzupatzen, das so hervorragend bei der EM abgeschnitten hat, ist ein schweres Foul. Von der „Krone“ gibt es dafür die dunkelrote Karte und den Kasperl der Woche.