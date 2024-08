Leichtflugzeug stürzte in Mauterndorf ab

Am Flugplatz Mauterndorf, der auf einer Seehöhe von 1110 Metern liegt und die Piloten fordert, passierten in den vergangenen Jahren wiederholt Flugunfälle. Im Juni 2018 starb ein Mann beim Absturz eines Segelfliegers. Zu einer Notlandung kam es erst diese Woche: Ein Pilot aus der Schweiz war nach dem Start in Schwierigkeiten geraten.