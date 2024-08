„Manege frei“ für kleine Artisten in den Ferien

Unsere Schützlinge übernachten wie das echte Zirkusvolk in Waggons und trainieren unterm großen Zelt. Ganz so wie ihre großen Vorbilder“, schildert in Drosendorf im Bezirk Horn freudesprühend Stephanie Skrein, die in der Jonglage und Zauberei ihre Künste an die kleinen Artisten weitergibt. Da sind aber auch noch Clown Hubert „Hubi“ Wieser und Balance- sowie Handstand-Zirkusartist Karl Englhofer, welche die Kinder und Jugendlichen ermuntern, Manegenluft zu schnuppern und die Ferien einmal ohne I-Phone zu genießen.