Attacke auf Vater von Yamal beim Gassigehen

Nasraoui habe demnach bei dem Angriff zwei Stichverletzungen im Unterleib und eine in der Brust erlitten. Er wurde noch in der Nacht auf die Intensivstation eines Spitals in Badalona gebracht. Dort befand er sich am Donnerstag mehreren Medienberichten zufolge in einem ernsten, aber stabilen Zustand. Zum Zeitpunkt einer möglichen Entlassung aus dem Krankenhaus gibt es noch keine Angaben.