Vater von Barca-Wunderkind Yamal niedergestochen

Wie mehrere spanische Medien berichten, habe Mounir Nasraoui in seiner Heimatgemeinde Mataro mehrere Messerstiche erlitten und sei vor Ort schwer verletzt zusammengebrochen. Er wurde sofort ins Krankenhaus Can Ruti in Badalona eingeliefert, er befindet sich den Berichten zufolge aber nicht in Lebensgefahr.