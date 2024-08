Veränderung als Konstante: Bar-Kultur im Wandel?

Wo sind die Zeiten, als Moscow Mule, Mojito, Caipirinha & Co. an einer Bar in Strömen geflossen sind? Für zwischendurch machten allerlei Shots „auf ex“ die Runde. Wer davon nicht genug bekommen konnte, gönnte sich noch einen Long Island Ice Tea oder zwei. Vor vier Uhr in der Früh gab es kein Heimgehen. Am Morgen danach lief der Kinohit „Hangover“ vor den eigenen verkaterten Augen ab.