Rangnick: „Ob November oder Jänner, ist dann egal“

„Ihm geht es gut. Aber dass das Ganze länger dauern kann, war von Anfang an schon klar“, sagte Rangnick bei einem Medientermin in Wien. „Entscheidend ist, dass die Reha so verläuft und alles so gemacht wird, dass er wieder spielen kann und dass er den höchsten Ansprüchen von Real Madrid und auch von uns wieder gerecht werden kann. Ob das jetzt im November ist oder erst im Januar, spielt bei der Verletzung auch nicht so eine große Rolle.“