Bericht: Alaba-Comeback verzögert sich weiter

In der Innenverteidigung wird es eng

Sollte Alaba in diesem Jahr gar nicht auflaufen können, wäre dies für Real natürlich ein echter Nackenschlag. In der Innenverteidigung sind die Madrilenen alles andere als ideal besetzt, zuletzt wurde sogar über ein angebliches Interesse an Mats Hummels als Ersatz für den 32-jährigen Wiener berichtet.