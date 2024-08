Extremwetter macht den  Landwirten zu schaffen

3 Millionen in zwei Tagen

„Die Hagelsaison in Oberösterreich startete heuer verhältnismäßig spät am 10. Juli mit schweren Unwettern in Vöcklabruck, Grieskirchen, Schärding, Wels-Land und Braunau am Inn. Nur zwei Tage darauf folgten zwei weitere starke Unwetter, wobei die Bezirke Grieskirchen und Schärding am stärksten betroffen waren“, so Ing. Wolfgang Winkler, Landesdirektor der Österreichischen Hagelversicherung. Das Schadensausmaß in der habe alleine durch diese beiden Hageltage über 3 Millionen Euro betragen.