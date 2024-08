„Das haben sich alle im Verein verdient“

So standen gegen Stripfing zuletzt mit Kurt, Offenthaler und Yilmaz nur noch drei Spieler aus der Vorsaison in der Startelf. „Du brauchst für deine Philosophie nicht die besten, sondern die richtigen Leute. Wir haben auf dem Transfermarkt sehr gut gearbeitet, jetzt einen tollen Mix aus jungen und erfahrenen Spielern.“ Der die geschundene Seele der Amstetten-Fans wieder jubeln lässt. Die Horrorsaison 2023/24 ist in den Köpfen allerdings noch tief verankert. Deswegen tritt Enengl bewusst auf die Bremse.