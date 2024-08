Rückgang bei Campern wegen Fußball-EM und Wetter

In den vergangenen Jahren hatte der Kärntner Tourismus allen Grund zu feiern. Denn die Nächtigungszahlen präsentierten sich, auch dank des Campingsangebotes, durchaus gut. Doch heuer blicken die heimischen Touristiker mit Sorgen auf die Zahlen. „Das schlechte Wetter im Frühjahr und die Fußball-Europameisterschaft bekamen wir deutlich zu spüren“, sagt Barbara Tschöscher von der Kärnten Werbung. Das bestätigt auch der Österreichische Camping Club: „Innerhalb der Camping-Community war zu beobachten, dass im Juni viele eher in Deutschland gecampt haben, um sich vor Ort ein Spiel anzuschauen“, so Präsident Tomas Mehlmauer.