Skandal-Holländer weint: „Das bin ich nicht mehr“

Beachvolleyballer Steven van de Velde hat sich nach seiner umstrittenen Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris erstmals zu Wort gemeldet. Der einst verurteilte Vergewaltiger sah sich mit viel Gegenwind konfrontiert und brach nun im Interview in Tränen aus. „Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich vor 10 Jahren war“, so der Niederländer.