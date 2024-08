Erste vollelektrische Drehleiter ist im Einsatz

Feuerwehrreferent Heinrich Dorner und Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf präsentierten am Dienstag Österreichs erste vollelektrische Drehleiter, die zukünftig im Landesfeuerwehrkommando Burgenland stationiert sein wird. „Wir investieren im großen Stil in das burgenländische Feuerwehrwesen. Neben den so wichtigen Gerätschaften für den Katastrophenschutz setzen wir mit dieser Innovation klare Akzente. Die vollelektrische Drehleiter wird nicht nur wertvolle Erfahrungen im realen Einsatz liefern, sondern auch der Landesfeuerwehrschule für den Lehrbetrieb zur Verfügung stehen“, so Landesrat Heinrich Dorner.