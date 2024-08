Bessere Unterstützung für Brennpunktschulen

Konkret ins Auge gefasst hat sie 24 Brennpunktschulen – ein Begriff, den die zuständige Landesrätin Barbara Schöbi-Fink in einer der jüngsten Landtagssitzungen so gar nicht hören wollte. Sie spricht lieber von „Schulen mit besonderen Herausforderungen“. Mit Diskussionen um Begrifflichkeiten will sich Gamon aber gar nicht lange aufhalten. Für sie ist klar: „Wir müssen diese Schulen gezielt mit den notwendigen Ressourcen unterstützen und diese Schulstandorte, abgestimmt mit dem Bund, stärken.“