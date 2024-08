LASK-Millionenspiel in Europa mit fetten Zinsen

Die ständige Teilnahme am internationalen Geschäft ließ den Marktwert explodieren – um satte 188 Prozent haben sich die Werte in sieben Saisonen in die Höhe geschraubt. 2017, als der LASK von Europa noch träumte, betrug der Kaderwert schlanke 15 Mille. 2023 repräsentierten die Profis, die seit gestern mit FCSB Bukarest (2:3 gegen Sparta Prag) ihren Europa-League-Quali-Gegner kennen, bereits einen Wert von 47,85 Millionen. Rekordtransfer Keito Nakamura wurde um 12 Millionen in die Ligue 1 verkauft, Marin Ljubicic steht für 8 Mille im Regal.