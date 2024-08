Klettern mit Jessica Pilz ab 10.15 Uhr LIVE

In Tokio 2021 hat es bei Pilz Tränen gegeben. Nur knapp schrammte sie im ersten Kletter-Kombinationsbewerb der Olympia-Geschichte an der Bronzemedaille vorbei und wurde Siebente. Heute hat sie in Le Bourget bei Paris die Möglichkeit, Versäumtes nachzuholen. Im nun nicht mehr aus Speed, sondern nur noch aus Bouldern und Vorstieg bestehenden Bewerb kam die Niederösterreicherin im Semifinale auf Rang zwei, die Basis ist also gegeben.