Das sind die „Oldies“ in der Kärntner Liga

Oldies but Goldies! Einige Asse sind mit weit über 30 Jahren noch Leistungsträger in der Kärntner Liga. Und wie es scheint, braucht’s Routine, um erfolgreich zu sein. Denn am Platz an der Sonne steht aktuell das nun spielfreie St. Veit, das mit Ramazan Gürkan den zweitältesten Kicker der Liga hat. Der 38-Jährige ist seit der Neugründung 2018/19 in der 2. Klasse dabei. „Er bringt als Backup viel Ruhe rein, ist sehr fit“, lobt St. Veits Boss Michi Salbrechter.