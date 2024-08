Parkplätze: VCÖ fordert Entsiegelungsoffensive

Über Vorarlberg rollt gerade eine Hitzewelle, in den Tallagen klettert das Thermometer konstant über die 30-Grad-Marke. Noch viel heißer ist es freilich dort, wo die Flächen versiegelt sind – Asphalt etwa kann sich auf über 60 Grad Celsius aufheizen. Derartige Temperaturen bedeuten eine Gesundheitsgefahr, besonders kranke und alte Menschen leiden darunter. Aufgrund der Klimaerwärmung hat sich die Zahl der Hitzetage in den vergangenen Jahren auch in Vorarlberg stark erhöht. In Bregenz beispielsweise wurden im Vorjahr 20 Tage mit einer Temperatur über 30 Grad Celsius gemessen – das sind doppelt so viele wie im Jahresschnitt des Zeitraums von 1991 bis 2020 und sogar fast siebenmal so viele wie im Schnitt der Jahre 1961 bis 1990, wie Daten von Geosphere Austria belegen.