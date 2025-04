„600 neue Wohnungen sind durchaus machbar“

Was macht Ihr Hotelprojekt am See?

Es gibt ein klares Bekenntnis, auch vom Landesgestaltungsbeirat, für den Standort des Hotels. Dieses soll 120 Betten bieten und rund 50 Meter hoch sein. Die Baurechtsausschreibung ist gerade in Vorbereitung, denn seeseitig wird die Stadt keinen Quadratmeter an einen Privaten verkaufen. Das bedeutet, dass der Grund im Eigentum der Landeshauptstadt Bregenz bleibt und derjenige, der das Hotel baut, der Stadt einen Baurechtszins zahlen muss. Was die geplante Hochgarage betrifft, werden noch Gespräche geführt. Die Garage wird von uns errichtet und sollte so stadtnah wie möglich liegen.