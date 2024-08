Bodo Hell verschwunden: Almbauern bangen um Poet

Nicht nur als Person ist Bodo Hell eine außergewöhnliche Erscheinung, auch seine Literatur ist alles andere als gewöhnlich. Mit einem enzyklopädischen Wissen nähert er sich an den Kern seiner Erzählungen und schafft es immer wieder, sie in eine so einzigartige wie poetische Sprache zu gießen. Dabei kommen auch Witz und Ironie nicht zu kurz. Das hat ihm neben anfangs erwähnten Preisen eine Vielzahl an renommierten Auszeichnungen eingebracht, darunter den Rauriser Literaturpreis, den Erich-Fried-Preis oder auch den Christine-Lavant-Preis.